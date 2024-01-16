Суд в Москве запретил Telegram-канал по продаже боевого огнестрельного оружия

Его заблокировали

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы заблокировал по требованию прокуратуры Telegram-канал, через который шла нелегальная торговля боевым огнестрельным оружием в онлайн режиме. Об этом сказано в решении суда, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Суд решил административное исковое заявление удовлетворить, признать информацию, размещенную на странице сайта сети интернет <...>, запрещенной к распространению", - говорится в документе. Там отмечается, что информация, которая была опубликована в этом канале, побуждала неопределенный круг лиц к приобретению боевого огнестрельного оружия анонимно дистанционным способом, фактически "способствуя совершению преступлений, в том числе террористической направленности".

В судебном решении подчеркивается, что в соответствии с законом о защите информации в России запрещается распространять сведения, направленные на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Кроме этого, на основании Закона об оружии боевое ручное стрелковое оружие может поставляться только государственным военизированным организациям. На основании этого суд признал функционирование указанного Telegram-канала незаконным. В настоящий момент он уже заблокирован.