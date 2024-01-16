В Югре в ДТП с груженым эвакуатором пострадали три человека

По данным ГИБДД, водитель Tata, перевозивший Kia, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 января. /ТАСС/. Пять автомобилей повреждены из-за ДТП на федеральной трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, три человека получили травмы. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Югре.

По предварительным данным, на 805-м км автодороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе Югры 51-летний водитель эвакуатора Tata, перевозивший Kia, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где эвакуатор столкнулся с автомобилем "Газ", после чего Kia упала на ехавшую навстречу Toyota, затем в Tata въехал "Ваз".

"В результате дорожно-транспортного происшествия 48-летний водитель автомобиля "Газ", 55-летний пассажир эвакуатора Tata и 52-летний пассажир Toyota получили травмы", - говорится в сообщении.