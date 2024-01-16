В Прикамье в ДТП с автобусом погибли три человека

В автобусе никто не пострадал

ПЕРМЬ, 16 января. /ТАСС/. В Пермском крае в ДТП с участием автобуса на трассе Пермь - Березники погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Сегодня в Пермском крае около 08:20 (06:20 мск) на 177-м км трассы Пермь - Березники произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего рабочих", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, водитель автомобиля Renault Logan 1943 года рождения не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом Higer. В результате аварии водитель легкового автомобиля, а также двое пассажиров машины от полученных травм погибли. В автобусе пострадавших нет.