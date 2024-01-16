В Белгородской области за сутки зафиксировали около 55 прилетов со стороны ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 16 января. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области около 55 боеприпасов, также регион атаковали с помощью дронов. Осколками сбитых БПЛА повреждены три дома и автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгороде после падения элементов БПЛА самолетного типа, который был сбит системой ПВО, повреждения получили два частных домовладения: посечены надворные постройки, оконные проемы частных домов. Пострадавших нет", - написал он.

Также беспилотник сбили над территорией Белгородского района, осколками повреждены частный дом и автомобиль в поселке Разумное. По селу Щетиновка ВСУ 15 января выпустили 12 минометных снарядов, по селу Журавлевка - 14 артиллерийских снарядов. "Также в Щетиновке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, в селах Устинка и Нехотеевка - по одному осколочному боеприпасу. В селе Красный Хутор противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - отметил глава региона.

В Валуйском округе из миномета 15 января обстреляли село Вериговка - установили два прилета. В селе Долгом средствами радиоэлектронной борьбы посадили и затем уничтожили БПЛА, обошлось без последствий.

В Грайворонском округе на окраине села Козинка с БПЛА сбросили три взрывных устройства, по окраине села Дроновка выпустили девять минометных снарядов, на окраине села Глотово ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе, в районе поселка Чапаевский сбили БПЛА.

В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина села Вязового - зафиксировали четыре прилета. По окраинам таких сел, как Староселье и Теребрено, выпустили по два минометных снаряда, по окраине поселка Прилесье - три минометных снаряда. "В Шебекинском городском округе по поселку Красное, хутору Мухину и селу Муром выпущено по два минометных снаряда. В хуторе Балки совершил падение дрон-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - проинформировал Гладков.