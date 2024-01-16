В Кировской области в ДТП с автобусом пострадали три человека

По факту аварии проводится проверка

КИРОВ, 16 января. /ТАСС/. Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Кировской области, в аварии пострадали три человека. Об этом сообщили ТАСС в УГИБДД по региону.

"В Кирово-Чепецком районе на 29-м км автодороги Киров - Советск - Яранск произошло столкновение автомобиля Skoda Octaviaи автобуса Ford Transit, который двигался по маршруту 112 Киров - Нижне-Ивкино. В результате происшествия три человека получили травмы", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.