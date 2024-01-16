В Рязанской области ребенок погиб в ДТП с автобусом и легковым автомобилем

Пострадала женщина

ТАСС, 16 января. Ребенок погиб и женщина получила травмы в результате ДТП с рейсовым автобусом и легковым автомобилем в Михайловском районе Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"16 января примерно в 08:20 в Михайловском районе Рязанской области на 215-м км автодороги Р-22 "Каспий", по предварительной информации, произошло столкновение рейсового автобуса Волгоград - Москва и автомобиля Lada Granta под управлением 39-летней жительницы Липецкой области. В результате происшествия пассажир Lada Granta - девочка семи лет - от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель Lada получила травмы и госпитализирована", - говорится в сообщении.

Пассажиры и водитель рейсового автобуса не пострадали. "По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - отметили в полиции.