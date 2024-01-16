В ДНР мирный житель пострадал при подрыве на мине "Лепесток"

Всего в региона зарегистрировано 144 случая подрыва мирных жителей, включая 10 детей,

ДОНЕЦК, 16 января. /ТАСС/. Мирный житель Горловки ДНР получил ранение в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток". Об этом сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Горловка (Никитовский район): на улице Сухумской, 26, в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1957 года рождения", - говорится в сообщении.

Всего в ДНР зарегистрировано 144 случая подрыва мирных жителей, включая 10 детей, на минах "Лепесток". Трое из пострадавших впоследствии умерли от полученных ранений.

Противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", которыми украинские военные дистанционно минируют населенные пункты, плохо заметны из-за небольшого размера и защитного цвета корпуса. Применение противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году.