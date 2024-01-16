В Москве двоих студентов РАНХиГС госпитализировали после драки

В территориальный отдел полиции доставили 11 человек

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Массовая драка между студентами РАНХиГС в Москве закончилась поножовщиной, пострадали два человека, более 10 доставлены в отдел полиции. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел накануне днем возле общежития на Волгоградском проспекте. Между студентами РАНХиГС произошел конфликт, который перерос в массовую драку, в ходе которой один из участников ножом ранил двух оппонентов. Они госпитализированы с колото-резаными ранами груди, спины и живота", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 11 человек были доставлены в территориальный отдел полиции, 10 из них несовершеннолетние. В их отношении составлены административные протоколы по ч. 1. ст. 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ. Также возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2. ст. 213 УК РФ). "В настоящее время один из студентов, который, по предварительным данным, ранил учащихся, разыскивается", - добавил представитель правоохранительных органов. Причины произошедшего устанавливаются.