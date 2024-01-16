Число погибших при взрыве и пожаре в мебельном цехе в Баку достигло восьми

Спасатели МЧС обнаружили тело под завалами

БАКУ, 16 января. /ТАСС/. Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана извлекли из-под завалов тело восьмого погибшего при взрыве и пожаре в одном из мебельных цехов Баку. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Спасателями МЧС под завалами обнаружено тело еще одного человека", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 7 погибших и 24 пострадавших.

Взрыв, сопровождаемый пожаром, произошел в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку 15 января. Возгорание ликвидировано. Возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц) и 314.3 (халатность) Уголовного кодекса Азербайджана, назначены экспертизы для выяснения причин и обстоятельств случившегося, а также объема нанесенного ущерба.