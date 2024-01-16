В аэропорту в Японии столкновение двух лайнеров произошло из-за заноса тягача

Представитель Korean Air отметила, что никто не пострадал

ГОНКОНГ, 16 января. /ТАСС/. Столкновение пассажирских самолетов южнокорейской Korean Air и гонконгской Cathay Pacific в японском аэропорту Син-Титосэ (северная префектура Хоккайдо) произошло из-за заноса аэродромного тягача, который буксировал один из лайнеров. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Как заявила изданию представитель Korean Air, наземные службы буксировали самолет авиакомпании со стоянки во время его подготовки к взлету. По ее словам, крыло корейского лайнера зацепило стоявший на стоянке борт Cathay Pacific из-за "заноса оператора наземного обслуживания по причине сильного снегопада".

На борту самолета Korean Air находились 289 человек: 276 пассажиров и 13 членов экипажа. Лайнер Cathay Pacific стоял на парковочном месте - людей на его борту не было. "Никто не пострадал, и авиакомпания сотрудничает со всеми соответствующими ведомствами", - добавила представитель Korean Air.

Ранее агентство Kyodo сообщило о том, что причиной инцидента могла стать плохая видимость, поскольку на Хоккайдо идет сильный снег. В аэропорту Син-Титосэ отменено 46 рейсов.