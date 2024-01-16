Суд в Пензе рассмотрит иск Генпрокуратуры к экс-губернатору Белозерцеву в закрытом режиме

Представитель ведомства отметил, что материалы дела содержат персональные данные участников процесса, материалы с грифом "для служебного пользования"

ПЕНЗА, 16 января. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Пензы будет рассматривать иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, бывшего сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля и ряда других соответчиков денежных средств, полученных незаконным путем, в закрытом судебном заседании, передает корреспондент ТАСС из суда.

"Рассмотреть гражданское дело <…> в закрытом судебном заседании", - сказала судья Екатерина Шмонина.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что материалы дела содержат персональные данные участников процесса, материалы с грифом "для служебного пользования", а также материалы уголовного дела в отношении Белозерцева, Шпигеля и других фигурантов, на которых строится позиция обвинения.

Иск замгенпрокурора РФ к Белозерцеву, Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, Антону Колоскову, АО "Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация "Биотэк", ООО "Биосамарфарм", ООО "Биотэк", ОАО "Фармация", ООО "Интермедфарм" об обращении имущества и денежных средств в пользу государства был подан в ноябре. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, надзорное ведомство планирует взыскать с ответчиков в общей сложности 9,9 млрд рублей, полученных незаконным путем.

Белозерцев и Шпигель являются фигурантами уголовного дела о взятках и находятся под стражей. Экс-губернатора Пензенской области обвиняют в получении взяток в особо крупном размере от владельца компании "Биотэк" Шпигеля. Также ему инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов. Прокуратура запросила для Белозерцева и Шпигеля наказание в виде 13 и 12 лет колонии соответственно.