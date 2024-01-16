В центре Нижнего Новгорода ликвидировали открытое горение в доме

Пострадавших нет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в доме в центре Нижнего Новгорода, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

"На пожаре в Нижнем Новгороде огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как рассказал журналистам начальник ГУ МЧС России по региону Валерий Синьков, площадь пожара составила 350 кв. м.

В администрации Нижегородского района города сообщили, что здание, где произошел пожар, является многоквартирным домом, он признан аварийным и подлежал реконструкции. В доме проживала одна семья, которой предложили переехать в маневренный фонд.

Управление охраны объектов культурного наследия Нижегородской области проинформировало, что здание не является объектом культурного наследия, но отнесено к ценным градоформирующим объектам. Дом находится в муниципальной собственности.

Возгорание произошло днем во вторник на пересечении улиц Звездинки и Алексеевской.