ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области

Как сообщил губернатор Александр Богомаз, в населенном пункте нарушено электроснабжение

ТАСС, 16 января. Четыре жилых дома, сельхозтехника и хозпостройка получили повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Курковичи Брянской области.

В населенном пункте нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Украинские террористы обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены четыре жилых дома, сельхозтехника, хозпостройка, нарушено энергоснабжение", - проинформировал глава региона.

По его словам, оперативные и экстренные службы работают на месте. "Аварийные бригады приступили к восстановительным работам", - добавил губернатор.