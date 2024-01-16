В Нижнем Новгороде ликвидировали пожар в доме

Площадь пожара составила 350 кв. м

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 января. /ТАСС/. Пожар в доме в центре Нижнего Новгорода потушен. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"Пожар в Нижнем Новгороде полностью ликвидирован сотрудниками МЧС России", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло днем на пересечении улиц Звездинки и Алексеевской, никто не пострадал. Площадь пожара составила 350 кв. м. Здание не является объектом культурного наследия, но отнесено к ценным градоформирующим объектам. По данным администрации Нижегородского района, здание является многоквартирным домом, он признан аварийным и подлежал реконструкции. В нем проживала одна семья, которой предложили переехать в маневренный фонд.