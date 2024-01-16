В Крыму из-за непогоды частично размыло насыпь, защищающую поселок от подтопления

В регионе действует штормовое предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Временную насыпь, защищающую поселок в Керчи от подтопления, частично размыло из-за непогоды в Крыму. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"В ходе прохождения комплекса неблагоприятных погодных условий частично была размыта временная насыпь, которая не допускала подтопление части поселка Героевское муниципального образования городской округ Керчь. В настоящее время соответствующая техника осуществляет ликвидацию размытия", - написал он в Telegram-канале.

Министр транспорта добавил, что из-за непогоды также подтоплен участок трассы Челядиново - Заветное в районе озера Тобечикское в Ленинском районе Республики Крым.

Ранее в ГУ МЧС по Республике Крым объявили штормовое предупреждение из-за гололеда на 17 января, это уже третье продление предупреждения на полуострове. До этого в республике объявляли штормовое предупреждение из-за снегопада, дождя и ветра до 25 м/с в горах и на южном побережье полуострова.