На Реюньоне число жертв циклона "Белал" возросло до трех

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что обнаружили тела двоих бездомных

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Количество погибших в результате циклона "Белал", обрушившегося на французский остров Реюньон в Индийском океане, возросло до трех. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в ходе слушаний в Национальном собрании (нижней палате парламента).

"К сожалению, число жертв циклона "Белал" возросло до трех, - сказал Дарманен. - Мы обнаружили тела двоих бездомных".

Он также сообщил, что намерен направиться в этот заморский департамент Франции вечером во вторник, чтобы в среду лично оценить ситуацию с ликвидацией последствий стихии и оказанием помощи пострадавшим.

Ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что на остров Реюньон направлено 30 тонн гуманитарной помощи.

В результате циклона "Белал", который ударил по острову с населением около 1,3 млн человек, 42% жителей остались без интернета, а 32% - без света.