В ДТП в Удмуртии погибли три человека

Еще один пострадал

ТАСС, 16 января. Три человека погибли в результате столкновения легкого автомобиля и грузовика в Удмуртии. Один человек госпитализирован, еще одному помощь оказана на месте, сообщили журналистам в Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло вечером на территории Игринского района, столкнулись Renault Duster и MAN.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его два пассажира-мужчины погибли на месте происшествия, еще один пассажир - мужчина 1957 года рождения госпитализирован, водителю грузового автомобиля оказана разовая медицинская помощь", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, водитель Renault совершил обгон в запрещенном для этого месте. На месте происшествия организовано реверсивное движение.