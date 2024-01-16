Уровень воды в некоторых реках Кубани вырос до неблагоприятных отметок

Ситуацию отслеживают специалисты ГО и ЧС

КРАСНОДАР, 16 января. /ТАСС/. Система мониторинга зафиксировала подъем воды до неблагоприятных отметок в нескольких реках на Кубани. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Северского района Краснодарского края Андрей Дорошевский.

"Датчики системы мониторинга на реках Убин (станица Азовская), Афипс (станица Крепостная), Иль (станица Дербентская) фиксируют повышение уровня воды до неблагоприятных и опасных отметок", - написал он.

Глава района отметил, что ситуацию отслеживают специалисты ГО и ЧС, а также сотрудники администраций поселений.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили о штормовом предупреждении в предгорных районах края до утра 17 января из-за сильных дождей в сочетании с сильным ветром до 22 м/ с.