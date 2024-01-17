Система ПВО сбила семь БПЛА над Белгородом и Белгородским районом

По предварительным данным, пострадавших нет

ТАСС, 17 января. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Белгорода и Белгородского района.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"По уточненным данным, сбито семь БПЛА. Оперативные службы работают", - написал он. По предварительным данным, никто не пострадал. Гладков уточнил, что в Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе - разрушение остекления жилого дома, кровли и возгорание хозяйственной постройки. Также в одном из поселков произошло отключение электричества.

Ранее губернатор сообщал о двух сбитых беспилотниках.