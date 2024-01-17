МО РФ сообщило, что над Белгородской областью сбили семь ракет и четыре БПЛА

Работали дежурные средства ПВО

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь украинских ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха" и четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской областью.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

"17 января 2024 года около 02:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением ракет РСЗО "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО семь ракет и четыре украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении.