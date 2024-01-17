17 января, 00:18,
обновлено 17 января, 00:22
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что над Белгородской областью сбили семь ракет и четыре БПЛА

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Работали дежурные средства ПВО

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь украинских ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха" и четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской областью.

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Об этом сообщает Минобороны РФ.

"17 января 2024 года около 02:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением ракет РСЗО "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО семь ракет и четыре украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении. 

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