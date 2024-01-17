В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за некачественно построенных очистных сооружений

ЧИТА, 17 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за строительства очистных сооружений в городе Хилок Забайкальского края с использованием бетона низкого качества. Об этом сообщили в пресс-службе управления Генеральной прокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

"Следственный отдел по Хилокскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбудил в отношении неустановленного лица уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле региональной прокуратуры", - говорится в сообщении.

Очистные сооружения возводили в рамках реализации национального проекта "Экология" для очистки сточных вод, попадающих в озеро Байкал. Контракт был заключен со строительной компанией "Дом 2000" в марте 2021 года. Работы планировалось провести до 15 октября 2022 года за 230 млн рублей. Позднее срок контракта продлили до 30 мая 2023 года, а его стоимость увеличили до 290,8 млн рублей.

"В рамках строительного контроля, проведенного по инициативе заказчика, выявлен факт использования подрядчиком при возведении конструкций бетона низшего качества - от B7,5 до В20 при необходимом В25. Использование строительных материалов ненадлежащего качества наносит ущерб государству, поскольку целевые денежные средства на возведение бетонных конструкций в общей сумме 20 млн рублей переданы подрядчику в полном объеме, при этом окончательный результат в виде полноценно функционирующих очистных сооружений не достигнут", - отметили в прокуратуре.