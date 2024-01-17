МО РФ сообщило, что над Белгородской областью сбили четыре ракеты и два беспилотника

Они принадлежали Украине

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинские ракеты РСЗО Vampire и два беспилотника над Белгородской областью.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и БПЛА самолетного типа", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что дежурным средствам ПВО удалось уничтожить четыре реактивных снаряда и два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью.