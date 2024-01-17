Жителя Алтая задержали за финансирование террористической организации из Украины

По информации следствия, мужчина приобрел виртуальную валюту и перевел ее на криптокошелек представителям террористического объединения для покупки БПЛА

БАРНАУЛ, 17 января. /ТАСС/. Житель Алтайского края задержан за финансирование террористической организации из Украины, мужчина перевел криптовалюту участникам объединения для закупки беспилотных летательных аппаратов и военного оборудования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Являясь участником интернет-сообщества украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного на территории России, гражданин принял решение оказать финансовую помощь на приобретение террористической организацией беспилотных летательных аппаратов и военного оборудования для ведения боевых действий против Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, фигурант со своей банковской карты приобрел виртуальную валюту и перевел ее на криптокошелек, используемый представителями террористического объединения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Мужчине предъявлено обвинение. Свою вину в содеянном житель региона признал. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.