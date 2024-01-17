В Горловке сообщили об усилении атак ВСУ по объектам электроснабжения

Мэр города Иван Приходько рассказал, что 16 января ВСУ разбили и обесточили основную фильтровальную станцию Горловки, которая подает воду в город

ДОНЕЦК, 17 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали выбирать в качестве целей для атак в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) исключительно объекты электроснабжения. Об этом мэр города Иван Приходько рассказал в эфире на Первом канале.

"Бьется исключительно по объектам электроснабжения, электрообеспечения. Для чего? На улице больше морозы, вносится дестабилизация. А ударив, допустим, по одной 110-й подстанции, убивается несколько зайцев: выходят из строя сразу котельные, насосно-фильтровальные станции", - сказал Приходько, уточнив, что 16 января ВСУ разбили и обесточили основную фильтровальную станцию Горловки, которая подает воду в город.

Он уточнил, что попасть по таким объектам для армии Украины нетрудно, поскольку станции Горловки расположены вблизи линии боевого соприкосновения.