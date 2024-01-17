Суд арестовал саратовского экс-министра по делу о злоупотреблении полномочиями

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 апреля

САРАТОВ, 17 января. /ТАСС/. Суд арестовал бывшего министра строительства и ЖКХ Саратовской области, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями из-за ненадлежащего обеспечения детей-сирот жильем. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура Кировского района Саратова в Кировском районном суде города поддерживает государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего министра строительства и ЖКХ Саратовской области. Он обвиняется по ч. 2 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий). <…> Суд ходатайство стороны обвинения удовлетворил. Подсудимому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 апреля", - сообщили в надзорном органе.

По версии следствия, злоумышленник не обеспечил необходимую реализацию целевой подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Также чиновник не организовал надлежащий контроль за передачей однокомнатных квартир для детей-сирот. По информации прокуратуры, в результате не освоено свыше 818 млн рублей, не обеспечены жильем 468 детей-сирот.