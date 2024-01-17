Главу Федерации триатлона Кузбасса арестовали по делу о взятках экс-главе РСЦЦ Кузбасса

Николай Ярощук будет находиться под стражей до 9 марта

КЕМЕРОВО, 17 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова отправил под стражу главу Федерации триатлона Кемеровской области Николая Ярощука, которого обвиняют в даче взятки экс-главе Регионального центра спортивных сооружений (РЦСС) Кемеровской области и президенту федерации кикбоксинга региона Владиславу Нефедову. Об этом сообщили ТАСС в объединенном пресс-центре судов.

Как сообщалось ранее, Нефедова, а также его заместителя Василия Чигвинцева обвиняют в получении взяток за обеспечение заключения договоров поставки и дальнейшее покровительство по службе. В ходе обысков у фигурантов изъято более 4 млн рублей. Общая сумма переданных средств и имущества оценивается более чем в 5 млн рублей. Нефедов заключен под стражу, а его заместитель отправлен под домашний арест. В настоящее время Нефедов отстранен от должности, также приостановлено его членство в партии "Единая Россия".

"Центральным районным судом города Кемерова Ярощуку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 27 суток - до 9 марта 2024 года", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, Ярощук, возглавляя организацию "Суперспорт", передал Нефедову и Чигвинцеву 900 тыс. рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

РЦСС Кузбасса создан в 2019 году для управления крупнейшими спортивными объектами региона: ледовым дворцом "Кузбасс", спортивным комплексом "Кузбасс-Арена", теннисным центром "Кузбасс", лыжным комплексом "Снежный", "Фиджитал-центром", мотокроссовой трассой "Люскус", Олимпийским парком. В 2021 году директором был назначен Нефедов, который также возглавляет Федерацию кикбоксинга Кузбасса.