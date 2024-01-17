В Дербенте три школы получили ложные сообщения о минировании

Кинологические службы провели обследование объектов

МАХАЧКАЛА, 17 января. /ТАСС/. Сообщения о минировании трех школ Дербента поступили в администрацию города. Кинологические службы обследовали учреждения, сообщается в Telegram-канале мэрии города.

"Сегодня, 17 января, в администрацию Дербента поступило сообщение о минировании школ №№18, 12, 8. В целях обеспечения безопасности учащихся было организовано взаимодействие со службами экстренного реагирования", - говорится в сообщении.

Кинологические службы провели обследование объектов. "Взрывоопасные предметы не были обнаружены", - добавили в мэрии.