Мосгорсуд отменил отказ арестовать блогера Джумабоя по экстремистской статье

Салмону Раджабзоде может грозить до шести лет лишения свободы за высмеивание девушек славянской внешности

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил решение Симоновского районного суда об отказе в аресте блогера из Таджикистана Салмона Раджабзода, который проходит по делу об экстремизме после оскорбления в интернете девушек славянской внешности, и направил дело на новое рассмотрение. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

"17 января Московский городской суд отменил постановление Симоновского районного суда Москвы от 9 января 2024 года, которым Раджабзода С. Д. освобожден из-под стражи. Материл направлен в Симоновский районный суд Москвы на новое рассмотрение", - говорится в сообщении.

Блогера задержали 7 января. Симоновский суд отказал следствию в его аресте, он был освобожден в зале суда. Уголовное дело в его отношении возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По версии следствия, Джумабой публиковал постановочные видео, где высмеивал девушек славянской внешности. 9 января прокуратура обжаловала отказ суда арестовать блогера. Джумабою может грозить до шести лет лишения свободы.