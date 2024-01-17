Суд оставил в силе приговор экс-сотруднику ФСБ за передачу взятки Захарченко

Дмитрий Сенин получил девять лет колонии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд признал законным приговор бывшему сотруднику ФСБ Дмитрию Сенину, получившему девять лет колонии за посредничество в даче взятки бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Об этом ТАСС сообщил адвокат Николай Кулик.

"Суд отклонил апелляционную жалобу на приговор, он оставлен в силе", - сказал собеседник агентства.

После этого решения приговор вступил в законную силу.

Сенин признан виновным по ч. 4 ст. 291 (посредничество при даче особо крупной взятки) и ч. 4 ст. 337 (самовольное оставление места службы) УК РФ. Ранее следствие вменяло ему дезертирство (ч. 1 ст. 338 УК РФ), однако суд переквалифицировал его действия. Так как он находится в международном розыске, приговор ему вынесен заочно. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию. Кроме того, суд лишил его воинского звания полковник запаса и запретил в течение трех лет после отбытия наказания занимать должности в органах власти.

Сенин был соучастником преступного сговора с бывшим врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрием Захарченко. По версии следствия, он был посредником при передаче карты на скидку в ресторане La Maree, у владельца которого Захарченко вымогал взятки. Ранее суд обратил в доход государства имущество Сенина на 380 млн рублей. По данным прокуратуры, имущество было получено незаконным путем и изъято в ходе расследования уголовного дела.

Бывший полковник МВД Захарченко ранее был приговорен к 16 годам колонии.