17 января, 10:49,
обновлено 17 января, 11:02
Военная операция на Украине

Сальдо сообщил, что силы ПВО сбили две ракеты Storm Shadow в Херсонской области

Губернатор региона уточнил, что повреждений и разрушений нет

ГЕНИЧЕСК, 17 января. /ТАСС/. Система ПВО сбила две ракеты Storm Shadow, нацеленные на школу и медицинское учреждение в Херсонской области, никто не пострадал. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

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Он уточнил, что повреждений и разрушений нет.

"Противовоздушная оборона отразила попытку вооруженных формирований киевского режима обстрелять Генический муниципальный округ. Две ракеты Storm Shadow американского производства, нацеленные на школу и медицинское учреждение, сбиты в районе населенного пункта Поповка на подлете", - написал Сальдо. 

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