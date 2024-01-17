В Брянской области из-за обстрела ВСУ нарушено электроснабжение села Сушаны

По данным главы региона Александра Богомаза, никто не пострадал

ТАСС, 17 января. Вооруженные силы Украины обстреляли село Сушаны в Брянской области, электроснабжение населенного пункта нарушено. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате обстрела частично поврежден жилой дом, нарушено энергоснабжение", - написал он.

Богомаз уточнил, что на месте повреждений в селе работают экстренные и оперативные службы, аварийные бригады приступили к восстановительным работам.