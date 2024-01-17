В ДНР военнослужащего ВСУ приговорили к 25 годам заключения за убийство мирных жителей

Александр Кузьменко будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Военнослужащий ВСУ приговорен в ДНР к 25 годам заключения за убийство мирных жителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В Донецкой Народной Республике вынесен приговор военнослужащему Вооруженных сил Украины за убийство мирных жителей. На основании доказательств, собранных военными следственными органами СК РФ, Верховным судом Донецкой Народной Республики вынесен приговор командиру 1-го отделения 2-го взвода 3-й роты 1-го батальона войсковой части 3 057 младшему сержанту Александру Кузьменко", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подсудимому назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что с 10 по 21 марта 2022 года Кузьменко исполнял обязанности военной службы в пункте управления "Окоп" в Мариуполе. К нему по рации обратился подчиненный военнослужащий младший сержант и сообщил, что мимо пункта управления проследовали на велосипедах двое мужчин, которые на его требование об остановке ответили отказом. Кузьменко, полагая, что они содействуют Вооруженным силам РФ и войскам Народной милиции ДНР, отдал приказ об их расстреле.

Как пояснили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России, Кузьменко признан виновным в применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте и в подстрекательстве к убийству двух лиц по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды.