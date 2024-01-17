В Перми на предприятии загорелась установка по производству этилена и пропилена

Угрозы жизни и здоровью людей нет, сообщила пресс-служба "Сибур-Химпром"

ПЕРМЬ, 17 января. /ТАСС/. Установка по производству этилена и пропилена вспыхнула на предприятии "Сибур-Химпром" в Перми. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"На территории АО "Сибур-Химпром" ведется ликвидация очага возгорания на установке производства этилена и пропилена. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о пожаре на ул. Промышленная в Перми поступило 17:13 (15:13 мск). С предприятия самостоятельно эвакуировались 24 сотрудника, никто не пострадал. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение на открытой установке. В 19:27 (17:27 мск) пожар удалось локализовать. К тушению пожара привлечены 74 человека личного состава и 23 единицы техники, в том числе 52 человека личного состава и 16 единиц техники от МЧС России.

Специалисты предприятия и служб оперативного реагирования контролируют остаточное выгорание углеводородного сырья. "По предварительной информации, возгорание началось во время выполнения заранее запланированного технического обслуживания установки. При проведении работ произошел выход углеводородов с последующим возгоранием", - уточнили в пресс-службе "Сибур-Химпрома".

По данным заводской лаборатории, пробы воздуха, взятые на границах санитарно-защитной зоны предприятия и на границе с городом, показали, что превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе нет.

АО "Сибур-Химпром" является крупнейшим отечественным производителем экологичного пластификатора ДОФТ, вспенивающегося полистирола и ряда других продуктов нефтехимии.