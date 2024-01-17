Российские силы ПВО уничтожили ракету "Точка-У" над Суражским районом Брянской области

По данным главы региона Александра Богомаза, никто не пострадал

ТАСС, 17 января. Вооруженные силы Украины попытались атаковать Суражский район Брянской области из ракетного комплекса "Точка-У".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью тактического ракетного комплекса "Точка-У". Дежурными силами ПВО Министерства обороны России воздушная цель перехвачена и уничтожена. Пострадавших нет. Частично поврежден один жилой дом. На территории промышленного предприятия в одном из зданий частично повреждено остекление", - написал он.

Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.