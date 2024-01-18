На Камчатке по факту двойного убийства возбудили уголовное дело

Местного жителя заключили под стражу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Петропавловска-Камчатского, который убил своего знакомого с помощью ножа. Позже, желая скрыть содеянное, он убил еще одного человека, которому стало известно о преступлении, сообщает управление СК России по региону.

"Уголовное дело возбуждено при оперативном сопровождении УМВД России по Камчатскому краю. По ходатайству органа следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 57-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своим знакомым нанес ему ножевое ранение, а также множественные удары кулаками и твердым предметом по голове. От полученных травм мужчина умер в больнице. В этот же день, желая скрыть преступление, житель края нанес множественные удары ножом 45-летнему мужчине, которому стало известно о произошедшем. От полученных ранений он умер на месте происшествия.