На трассе Сургут - Салехард в ДТП с автогрейдером погибли три человека

Еще один пострадал

ТАСС, 18 января. Три человека погибли, еще один доставлен в больницу в тяжелом состоянии после ДТП на трассе Сургут - Салехард. По предварительной информации, легковой автомобиль врезался в автогрейдер, сообщили в Госавтоинспекции по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"18 января 2024 года на 352-м км автодороги Сургут - Салехард водитель автомобиля ВАЗ допустил столкновение с движущимся впереди автогрейдером. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля не учел безопасную дистанцию. В результате ДТП водитель и два пассажира погибли на месте происшествия, один пассажир доставлен в тяжелом состоянии в больницу города Муравленко. Обстоятельства ДТП выясняются", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.