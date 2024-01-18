Обвиняемого в убийстве школьницы на Урале оставили в СИЗО

Адвокат Эдуарда Голикова просил избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Свердловский областной суд отклонил апелляцию Эдуарда Голикова, который обвиняется в убийстве несовершеннолетней девушки в Каменск-Уральском. Адвокат просил избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, сообщили в пресс-службе суда.

"Адвокатом обвиняемого была подана апелляционная жалоба в Свердловский областной суд, в которой он просил избрать для Голикова меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений", - отметили в суде.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что по факту обнаружения тела 16-летней девушки в Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело. Сообщение об исчезновении подростка поступило в органы внутренних дел Каменска-Уральского 9 августа. Тело пропавшей без вести обнаружили сотрудники полиции, когда прочесывали лесополосу в черте города.