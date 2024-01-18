Совладельцев B&B начали судить за хищение 4 млрд рублей у адвоката Шапиро

Всем троим обвиняемым сейчас избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Совладельцы холдинга по производству бытовой химии B&B Александр Балаховский и Яков Босинзон, а также Александр Савоськин, обвиняемые хищении более 4 млрд рублей у юриста Дениса Шапиро, не признали вину в ходе первого заседания суда по существу их дела. Об этом ТАСС рассказал представитель потерпевшего, адвокат Роман Кандауров.

"Дело поступило в Дорогомиловский суд Москвы еще в ноябре 2022 года, но с тех пор по разным причинам начало процесса затягивалось. Только теперь суд начал рассмотрение по существу, прокурор огласил обвинительное заключение, после чего подсудимые заявили, что не признают вину", - сказал Кандауров.

В то же время, по мнению потерпевшего, их вина подтверждается собранными доказательствами. "По совокупности инкриминируемых преступлений фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы каждому, - сказал адвокат. - Учитывая, что Балаховский, Босинзон и Савоськин не раскаялись в содеянном, не загладили вред перед потерпевшим, мы будем настаивать на наиболее строгом наказании для всех подсудимых и взыскании всего причиненного их преступной деятельностью вреда".

Всем троим подсудимым инкриминируется мошенническое хищение у ООО "Бест клин" исключительных прав на товарные знаки Unicum, B&B, Easywork и других (ч. 4 ст. 159 УК РФ), незаконное использование промышленных образцов, повлекшее крупный ущерб (ч. 2 ст. 147 УК РФ), незаконное использование чужих товарных знаков группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 180 УК РФ), организация злоупотребления должностными полномочиями с тяжкими последствиями для ООО "Бест клин" (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ), а также легализация имущества, полученного преступным путем (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Следствие оценило ущерб, причиненный обществу и лично Шапиро, в 4 млрд рублей. Материалы уголовного дела составляют 53 тома.

Ранее защита ходатайствовала об изменении подсудности дела и передаче его из Дорогомиловского суда Москвы в Видновский городской суд Московской области, где находится предприятие по производству бытовой химии. Сторона потерпевшего расценила это как затягивание процесса. Позже защита отозвала это требование.

Потерпевшим по уголовному делу признан Денис Шапиро. В 2014 году он стал владельцем 30% ООО "Бест клин" и был назначен гендиректором компании, которой принадлежали права на товарные знаки производителей бытовой химии. В том же году он был задержан по подозрению в совершении преступления. По версии следствия, Балаховский, Босинзон и Савоськин решили воспользоваться тем, что Шапиро находился под стражей, и лишить его доли в бизнесе и права на прибыль. Выйдя на свободу в 2019 году, юрист написал заявление в СК. Всем троим обвиняемым сейчас избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Комментариями подсудимых ТАСС пока не располагает.