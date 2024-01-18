В Москве задержали менеджера юрфирмы, укравшего 18 млн рублей, переодевшись женщиной

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде домашнего ареста

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Полицейские задержали менеджера одной из столичных юридических фирм, который переоделся в женщину и украл 18 млн рублей из офисного сейфа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

"Столичными полицейскими задержан 27-летний менеджер юридической фирмы, подозреваемый в краже 18 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам Волк, по поручению руководителя фирмы менеджер положил в сейф деньги, а после выходных не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. Начальник обнаружил, что ключ от сейфа и находившиеся в нем средства украдены. "В ходе просмотра видеозаписей с камер наблюдения полицейские установили, что содержимое сейфа похитила женщина, проникшая в офис в нерабочее время. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что похитителем был тот самый менеджер, переодетый дамой", - пояснила Волк.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а похищенные деньги возвращены владельцу.