В Чехове в кафе избили участника СВО

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения участника специальной военной операции в Чехове в одном из кафе города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

По данным ведомства, 14 января участник СВО находился в кафе "Вояж" в Чехове, где между ним и иностранными гражданами произошел конфликт, после которого иностранцы избили мужчину.

"По данному факту следственным отделом по городу Чехов ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление участников конфликта", - сказали в ГСУ.