Дом в Махачкале, где взорвался газ, был самовольно подключен к газовым сетям

В Минэнерго Дагестана сообщили, что также специалисты обнаружили отопительный прибор иранского происхождения

МАХАЧКАЛА, 18 января. /ТАСС/. Частный дом в Махачкале, где произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого погиб ребенок, и еще четверо пострадали, был самовольно подключен к газовым сетям шлангом, сообщили в Telegram-канале Минэнерго Дагестана.

"При осмотре дома специалисты установили - дом самовольно подключен шланговыми соединениями к газопроводной трубе, в результате чего образовалась утечка газа. Был также обнаружен отопительный прибор иранского производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у дома также отсутствует исполнительно-техническая документация, в том числе договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

Взрыв произошел в четверг в частном жилом доме на улице Газопроводной в Махачкале. В результате погиб один ребенок. Еще двое взрослых и двое детей находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как тяжелое.