Суд Петербурга признал запрещенной одну из песен Scally Milano

В объединенной пресс-службе городских судов отметили, что в песне содержится нецензурная брань и пропаганда употребления психоактивных веществ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Калининский районный суд Петербурга признал песню, размещенную в интернете, рэпера Даниила Дмитриева (творческий псевдоним - Scally Milano) запрещенной. Там содержится нецензурная брань и пропаганда употребления психоактивных веществ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

"При проведении мониторинга сети Интернет была выявлена аудиоинформация (словесно-музыкальное произведение исполнителя Scally Milano "Гнида"), содержащая нецензурную брань, которая также предполагает для слушателя потенциальную возможность употребления психоактивных веществ (завуалированная пропаганда). Суд иск удовлетворил. Признал информацию, распространяемую посредством сети Интернет, на страницах сайта информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что административный иск был направлен прокуратурой.

В июне 2023 года Василеостровский районный суд Петербурга также признал запрещенными к распространению на территории России четыре песни Scally Milano из-за содержащейся в них пропаганды наркотиков и нецензурной брани. А в октябре 2023 года года Невский суд Петербурга оштрафовал рэпера на 10 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в двух песнях.