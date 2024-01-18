Суд в Бурятии заменил условный срок на реальный осужденным за гибель людей на комбинате

Из-за нарушений требований охраны труда погибли пять человек

ТАСС, 18 января. Верховный суд Бурятии по уголовному делу о гибели пяти работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината (СЦКК) изменил условный срок лишения свободы, назначенный фигурантам, на реальный. Об этом сообщается на сайте суда.

"Суд апелляционной инстанции нашел обоснованными доводы апелляционного представления государственного обвинителя о несправедливости назначенного наказания в связи с применением положении ст. 73 УК РФ об условном осуждении. Апелляционным постановлением Верховного суда Республики Бурятия от 18 января 2024 года приговор изменен, исключено назначение осужденным наказания с применением условного осуждения, назначено отбывать наказание реально - в колонии-поселении. Осужденной, имеющей малолетних детей, отсрочено отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста в соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ", - говорится в сообщении.

В сентябре 2023 года четыре руководящих работника СЦКК были осуждены по ч. 3 ст. 143 УК РФ за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть пяти работников комбината и причинение одному работнику легкого вреда здоровью. Кроме того, трое из осужденных были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ, то есть в загрязнении атмосферы.

Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат - градообразующее предприятие, работающее в моногороде Селенгинск в Кабанском районе Бурятии. Предприятие - крупнейший в Восточной Сибири производитель картона. ЧП произошло в апреле 2022 года. При выполнении трудовых обязанностей пятеро работников комбината умерли от острого отравления газовой смесью, а один работник получила острое отравление смесью газов с причинением легкого вреда здоровью. Кроме того, в результате нарушения осужденными правил эксплуатации зданий и сооружений, правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ была загрязнена атмосфера.