В ДНР застрелившего двух жителей Мариуполя нацгвардейца заочно осудили на 28 лет

Инцидент произошел в марте 2022 года

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 28 годам лишения свободы в колонии строгого режима младшего сержанта национальной гвардии Украины Ивана Паскалова, застрелившего весной 2022 года двух жителей Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Установлено, что в марте 2022 года Паскалов, находясь на боевой позиции, оборудованной на крыше одного из зданий в Мариуполе, произвел из автомата АК-74 выстрелы очередями в двух мирных жителей, передвигавшихся по прилегающей улице. От полученных ранений мариупольцы скончались на месте", - сообщили в ГВП.