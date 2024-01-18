Суд в Башкирии арестовал еще двух человек по делу о беспорядках

Они принимали участие в несанкционированной акции 15 января

УФА, 18 января. /ТАСС/. Кировский районный суд Уфы арестовал еще двух участников беспорядков в городе Баймаке после судебного заседания по делу Фаиля Алчинова (внесен в перечень террористов и экстремистов) 15 января, сообщила пресс-служба суда.

"Рассмотрено два материала за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 ч. 6.1 КоАП РФ) в отношении Идельбаева С. Г., Юлдашева С. Г. Судом установлено, что административное правонарушение совершено 15 января 2024 года при следующих обстоятельствах: указанные граждане, находясь на площади перед зданием Баймакского районного суда Республики Башкортостан, приняли участие в несанкционированном публичном мероприятии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это мероприятие затруднило посещение здания суда, создало помехи спецтехнике в проведении работ по благоустройству, проезду к остановке общественного транспорта и препятствия движению транспортных средств.

Постановлением суда Юлдашеву за правонарушение назначено наказание в виде административного ареста на 13 суток, Идельбаеву - на 14 суток.