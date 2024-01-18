СК возбудил дело из-за издевательств над детьми участника СВО

По данным ГСУ СК по Московской области, сотрудники учебного заведения применяли физическую силу к одному из учащихся, при этом оказывали на ребенка моральное давление

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после информации об издевательствах над детьми участника специальной военной операции (СВО) в одной из гимназий в Истре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следственным отделом по городу Истра ГСУ СК России по Московской области по информации, опубликованной в одном из Telegram-каналов о нарушении прав школьника и его сестры, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Из публикации следует, что сотрудники учебного заведения применяли физическую силу к одному из учащихся, при этом оказывали на ребенка моральное давление. В результате 11-летний мальчик был госпитализирован. Кроме того, отмечаются также факты противоправных действий в отношении сестры мальчика.

Ранее в социальных сетях глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о том, что к ней обратилась женщина, сын которой учится в одной из гимназий в Истре, а дочь посещает детский сад при гимназии, после организации сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО, педагоги начали "травить" детей вплоть до рукоприкладства. Кроме того, Мизулина отметила, что отец детей является участником СВО.

В настоящее время областная прокуратура также организовала проверку, во время которой будут установлены обстоятельства произошедшего.