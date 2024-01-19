В Приморье отловили собаку, которая полмесяца провела на льду реки

Для животного уже нашли передержку

ВЛАДИВОСТОК, 19 января. /ТАСС/. Жителям Приморья удалось поймать собаку, которая больше двух недель провела в ожидании хозяина на льду реки под Находкой. Как рассказала ТАСС зооволонтер Анна Бутенко, для животного уже найдена передержка.

"Сегодня утром удалось поймать собачку с помощью игры. Удалось пристегнуть к ней цепь. Для нее уже найдена передержка, а через неделю проведем стерилизацию", - рассказала Бутенко.

Она добавила, что первоначально собаку называли Хатико. Когда выяснилось, что она женского пола, кличку сократили до Хати.

Служба отлова животных пыталась поймать собаку, которая третью неделю оставалась на льду реки Партизанской под Находкой. Волонтеры опросили все окрестные базы отдыха, местных рыбаков и пастухов, но хозяин среди них не объявлялся.