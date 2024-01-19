В Ялте из-за сильного дождя обрушилась подпорная стена

Мэр Янина Павленко также сообщила, что возникла угроза подтопления частных домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Обрушение подпорной стены произошло в Ялте, где за 12 часов выпало 44 мм осадков, поврежден автомобиль, возникла угроза подтопления частных домов. Об этом сообщила мэр Янина Павленко в своем Telegram-канале.

"За 12 часов выпало 44 мм [осадков]. Точечно были угрозы подтопления частных домов - два дома на Екатериненской, еще два - на Южнобережном шоссе. <…> Также ночью произошло обрушение частной подпорной стены на Садовой, 49 - "сползло" порядка 20 кубов грунта, придавило машину. Службы выезжали на место - из-за плотно припаркованных у домов авто спецтехника не смогла подойти к участку. Работы по ликвидации последствий продолжим сегодня", - написала Павленко.

Кроме того, по ее словам, сотрудники дорожных служб устранили последствия схода селя на Южнобережное шоссе в районе Голубого залива, в Гурзуфе на дорогу вымыло часть большого дерева. Продолжается откачка воды на участках, где есть угроза засорения ливневой канализации. "В целом - обстановка контролируема, службы на местах", - добавила Павленко.

Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного дождя и ветра. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 19 января на реках северного предгорья и Южного берега Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метров, а в низовьях рек Бельбек и Черная - на 1-2,5 м без достижения опасных отметок.