В Севастополе выпала треть месячной нормы осадков

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, подтопленными оказались домовладения по улицам Воровского, Дрыгина, Ромашковый тупик

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Дома на трех улицах Севастополя подтопило из-за непогоды, четверых, включая ребенка, эвакуировали спасатели. В городе за ночь выпала треть месячной нормы осадков, сообщили в ГУ МЧС по Севастополю.

"В Севастополе ведутся работы по устранению последствий непогоды. За минувшие вечер и ночь в регионе выпало 13 мм осадков - это треть месячной нормы. Подтопленными оказались домовладения по улицам Воровского, Дрыгина, Ромашковый тупик. Три дома и 11 участков уже освобождены от воды, эвакуированы четыре человека, среди них один ребенок", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время спасатели и коммунальные службы продолжают работу, уже укреплена дамба в районе Тороповой дачи.

Ранее сообщалось, что из подъема уровня воды в реке Черной подтопило около 40 участков в Севастополе, двоих жителей эвакуировали спасатели. В поселке Героевском в Керчи также из-за подъема воды частично размыло насыпь, защищающую поселок от подтопления, вода подошла к домам и размыла дороги. Специалисты в настоящее время устраняют последствия.