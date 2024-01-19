В Москве пять человек пострадали при наезде "Нивы" на остановку

Четверым потребовалась госпитализация

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Автомобиль "Нива" въехал в остановку на юго-востоке Москвы, в результате происшествия пострадали пять человек.

Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло в районе дома 20к1 по Новочеркасскому бульвару. "В результате наезда пострадали пять человек", - сказали в пресс-службе. Четыре пешехода госпитализированы.

В прокуратуре столицы предварительной причиной аварии назвали то, что 22-летний водитель не справился с управлением. В Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.